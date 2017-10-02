Организация корпоративных мероприятий – неотъемлемая часть жизни любой процветающей компании. Но их грамотное планирование и реализация требует большого количества времени и трудозатрат. Более 10 лет мы помогаем создавать запоминающиеся и увлекательные события ─ организовано более 2500 проектов различного уровня! Сочетание весомого опыта и высокого профессионализма гарантируют безупречную организацию событий (event) любых масштабов ─ от годовщины семейного бизнеса до крупного городского фестиваля. Возможность комплексной организации мероприятия ─ корпоратива, тимбилдинга, конференции или городского праздника ─ в рамках пакетных предложений дают нам возможность создавать настоящие шедевры из эмоций участников и оптимизировать бюджет.
Студия праздников Fiesta ─ это безупречная организация событий:
- Расчет оптимального предложения под Ваш бюджет.
- Подбор идеальной площадки в сочетании с услугами кейтеринга.
- Создание креативного сценария.
- Приглашение ведущих артистов и медийных личностей.
- Повышение корпоративного уровня Вашего бренда.
Студия праздников Fiesta ─ доступный эксклюзив!
Наши клиенты
Корпоративное мероприятие
Организация корпоративных мероприятий от Студии праздника Fiesta – выгодно и надежно!
Однажды заказав проведение события в нашей студии, клиенты обращаются к нам вновь и вновь. Это происходит потому что:
- у нас более, чем десятилетний опыт оказания event услуг в Москве и других городах РФ;
- к планированию и организации каждой церемонии подходим индивидуально, благодаря чему события получаются уникальными, неповторимыми;
- прозрачность цен, отсутствие непонятных или необоснованных наценок;
- оперативный отклик на заказ;
- полная отчетность по всем этапам взаимодействия с заказчиком.
Если вы хотите, чтобы торжественные дни, связанные с вашей фирмой, были радостными и запомнились надолго, обращайтесь в студию Фиеста! Множество интересных идей, креативные сценарии, профессиональная творческая группа — всё это сделает мероприятие ярким и незабываемым!
Наши проекты
Наши услуги по проведению корпоративных мероприятий под ключ
Компания Фиеста предлагает организацию корпоративных праздников и мероприятий разного уровня сложности в Москве, Подмосковье (Пушкино, Мытищи, Королев, Одинцово и пр.) и других регионах РФ. Мы создаем и проводим:
- Корпоративы – встреча Нового года, юбилей фирмы, празднование профессиональных дней. Непринужденная дружеская атмосфера, занимательные пункты программы, профессионализм ведущих не дадут скучать никому из присутствующих.
- Тимбилдинги – веревочный, шерстяной тимбилдинг, увлекательные спортивные командообразующие игры помогут каждому участнику почувствовать себя частичкой единой команды. Предлагаем на выбор много подходящих мест в Москве и других городах России.
- Празднование офисных событий – новоселье (переезд в новый офис), успешное достижение плана продаж, любые другие поводы украсить помещение и повеселиться по заранее подготовленному сценарию подарят коллективу радость и заряд положительных эмоций.
- Family Day – праздник для семей персонала компании. По-настоящему семейная атмосфера, интересные конкурсы и номера поднимут настроение и еще больше сплотят работников.
- Поздравление коллеги или группы коллег в связи с различными датами: дни рождения, Международный Женский День (8 марта), День Защитника Отечества (23 февраля), День Победы (9 мая). Организация и профессиональное проведение торжества гарантируют незабываемые впечатления и приятные воспоминания всем присутствующим.
- Деловые встречи: конференции, профильные выставки, симпозиумы, форумы, приемы в честь прибытия делегаций. Грамотно организованная рабочая обстановка настроит участников на плодотворное сотрудничество и решение бизнес-вопросов.
- Официальные церемонии: открытие объектов, площадок, торговых центров, магазинов. Правильно построенная программа привлечет внимание целевой аудитории и поможет достичь поставленных бизнес-целей.
- Mice-мероприятия: корпоративный туризм, деловые встречи, поощрительные туры служащим фирмы подарят не только прекрасный отдых, но и расширят географию бизнеса.
Особенности организации и проведения корпоративных мероприятий под ключ
Организация корпоративных мероприятий под ключ планируется в Студии Fiesta до мельчайших подробностей. При создании программы специалисты агентства, учитывая бюджет и пожелания заказчика, осуществляют:
- Разработку концепции, охватывающую максимально полный список деталей: от декораций (в случае, если они нужны) до сувенирной продукции, которая будет раздаваться присутствующим в память о событии.
- Составление сценария, фиксацию ключевых моментов празднества.
- Подбор соответствующих тематике события исполнителей: артистов, музыкантов, ведущих шоу.
- Выбор и подготовку наиболее подходящей площадки для организации выездных корпоративных мероприятий.
- Реализацию события с координацией всех участвующих.
- Техническое сопровождение: освещение, профессиональная звуковая и видеоаппаратура.
По окончании программы анализируем результаты, опираясь на мнение заказчика. Выгоды организации и проведения мероприятий под ключ очевидны: событие целиком и полностью ведет одна компания, все координационные моменты ложатся на ее сотрудников, любые вопросы решаются оперативно.
Проведение корпоративных мероприятий на основании рамочного контракта
При организации мероприятий компании могут сэкономить значительные финансовые средства. Для этого event студия Fiesta предлагает заключить рамочный контракт сроком на 12 месяцев. В пределах соглашения мы оказываем услуги по проведению церемоний в Москве и Подмосковье (Пушкино, Мытищи, Королев и др.), запланированные на год, в том числе:
- тимбилдинги;
- пресс-конференции;
- корпоративы;
- приемы делегаций;
- встречи акционеров;
- обучающие семинары;
- конгрессы, симпозиумы;
- и другие эвенты.
В портфолио Event Fiesta присутствует множество примеров проведения в Москве самых разных корпоративных событий. Обращайтесь к нам и наслаждайтесь непередаваемой атмосферой праздников, при этом экономя финансовые средства!
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Этапы взаимодействия с клиентами
Схема работы с нашей студией проста:
- Заполняете заявку на сайте или звоните нам. Менеджер договаривается с вами о личной встрече. На этом этапе идет первичный сбор информации о планируемом корпоративном мероприятии, общие пожелания по составлению проекта.
- Знакомитесь с вариантами сценария, выбираете понравившийся. Мы вносим необходимые коррективы в проект в согласии с вашими пожеланиями.
- Заключаем договор, в котором детально прописаны все услуги.
- Наслаждаетесь результатом!
Важность организации и проведения корпоративных мероприятий для сотрудников
Организация корпоративных мероприятий решает множественные цели. Во-первых, они дают возможность отдохнуть, расслабиться, пообщаться в неформальной обстановке. Во-вторых, благодаря такому времяпровождению крепнут дружеские узы в коллективе, работники больше доверяют друг другу, легче идут на контакт и, как следствие, быстрее и эффективнее решают рабочие моменты.
В-третьих, порция полноценного отдыха заряжает людей энергией, повышает работоспособность, творческий потенциал. После совместных торжеств наблюдается всплеск деловой активности, персонал с энтузиазмом выполняет возложенные на него обязанности. В-четвертых, корпоративные мероприятия для сотрудников положительно влияют на имидж компании. С их помощью моделируется атмосфера сплоченной группы единомышленников.
Исследования психологов и бизнес-аналитиков подтверждают, что проведение корпоративных мероприятий возносит энтузиазм служащих на принципиально новый уровень с последующим увеличением производительности труда и как следствие — ежемесячной прибыли.