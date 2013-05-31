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Организация праздников и мероприятий под ключ от event-агентства Студии праздника Fiesta

Организация праздников и мероприятий под ключ в Москве и Подмосковье от event-агентства Fiesta – это возможность наполнить значимые события жизни радостью, яркими красками, сделать их волшебными, запоминающимися! Мы зарекомендовали себя лидирующим агентством в организации праздников. Сочетание весомого опыта и высокого профессионализма гарантируют безупречную организацию мероприятий любых масштабов!

Опыт

>10 лет в event индустрии

Мероприятия

>2500 организованных проектов под ключ

Надежность

Работаем по договору, в котором зафиксированы услуги и ответственность.

Гарантия качества

Репутация подтверждена многочисленными рекомендациями, отзывами.

Отзывы

event-агентство Студия праздника Fiesta

Нам доверяют

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Наши проекты

«Что? Где? Когда?» с магистром игры Максимом Поташевым

Мастер-класс Октябрины Ганичкиной

организация тимбилдингов

Тимбилдинг для банка

организация форумов

XIX Бизнес-Форум TOP Marketing

корпоративная регата

Парусный тимбилдинг – RiverQuest

тематический корпоратив

Корпоратив в стиле народов Севера

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Этапы воплощения вашей идеи в жизнь со Студией праздника Fiesta

От родившейся идеи и звонка нашему консультанту до организации радостного, захватывающего дух события вас отделяет всего несколько шагов. Сотрудничество с event-агентством выглядит следующим образом:

  1. Ваша заявка на организацию мероприятия.
  2. Формирование нашим менеджером первоначального предложения и согласование с Вами сметы и программы мероприятия.
  3. Заключение договора оказания услуг, в котором прописаны все детали мероприятия.
  4. Проведение подготовительных работ по проекту.
  5. Результат – успешная реализация проекта!

Нужно провести торжество или деловую встречу? Обращайтесь в Cтудию праздника Fiesta!

Сотрудники нашего event-агентства с полной выкладкой работают над созданием и реализацией любых проектов, независимо от уровня их сложности и масштабности. К каждому событию проявляется личный интерес специалистов – это помогает до мелочей продумать сценарий, учесть все тонкости ситуации, провести мероприятие, максимально выполняя поставленные клиентом задачи.

Доверьте нашей команде создание и сопровождение дружеской пати, официального банкета, делового приема, конференции! Результат превзойдет ожидания! Оставьте заявку на обратный звонок или свяжитесь с менеджером по горячей линии для получения подробной информации по интересующим вопросам. Заявки принимаем круглосуточно, без выходных. Организация праздников и мероприятий любых масштабов!

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Почему клиенты доверяют и обращаются к нам снова

Креативный подход к реализации идей

Держим руку на пульсе event-индустрии, знаем об актуальных трендах, непрерывно развиваемся в этом направлении. Поэтому можем порекомендовать смелые, инновационные решения любых задач для корпоративных и частных клиентов.

Оптимизация расходов

Рационально распределяем ресурсы, предназначенные для организации торжества. Это снижает затраты, дарит вам незабываемое событие и море положительных эмоций в рамках выделенного бюджета.

Сотрудничество с профессиональными артистами

Для участия в пунктах программы приглашаем профессиональных артистов, музыкантов, звезд эстрады, цирковых и детских шоу, что делает праздники увлекательными и незабываемыми.

Огромный опыт работы в event сфере

Работаем в сфере event услуг более 10 лет. Агентством реализовано больше 2500 проектов, каждый из которых требовал индивидуальной проработки, личной вовлеченности специалистов.

Забота об удобстве клиента

Подстраиваемся под график заказчиков. Для планирования и проработки проектов, обсуждения важных моментов церемонии, прочих вопросов, готовы приехать в удобное вам время в указанное место.

Надежность, ответственность, работа на результат

Ищем оптимальные пути достижения поставленной цели и решения текущих задач. В итоге заказчик получает качественно спланированное и реализованное событие вне зависимости от уровня бюджета.

Профессиональная команда event-агентства

В команду входят ведущие специалисты в области корпоративной культуры и эвент услуг, режиссеры, пиротехники, гримеры, декораторы, актеры, музыканты, по-настоящему влюбленные в свое дело!

Рекомендации

90% новых заказчиков приходят к нам по рекомендации друзей, знакомых, партнеров. В результате первого знакомства и сотрудничества, новые клиенты превращаются в постоянных и работают с нами каждый год.

Профессиональное оборудование

При проведении мероприятий используется профессиональное техническое оборудование: сцены, звуковая аппаратура, экраны видеотрансляции, световое оформление и пр.

Заключение подробного договора

Пункты проекта, этапы взаимодействия со сторонними подрядчиками отражены в договоре, подписанном клиентом и нами. Это устраняет недопонимание, четко обрисовывает обязанности сторон. Организация праздников и мероприятий строго по ТЗ.

Гарантия качества

Эвент студия Fiesta гарантирует высокое качество оказываемых услуг. Репутация подтверждена многочисленными рекомендациями, отзывами. Профессионально создаем проекты любой сложности.

Участие в тендерных проектах

Агентство регулярно участвует в тендерных проектах. Нас выбирают среди других организаторов праздничных и деловых мероприятий. Вы тоже можете оказаться в числе наших клиентов! Корпоративные мероприятия под ключ на конкурентных условиях!

Организация праздников и мероприятий – наше призвание

Event-агентство Студия праздника Fiesta появилась в 2006 году. За этот период мы организовали более 2500 праздников и мероприятий, снискали репутацию опытного, надежного партнера. Коллектив влюблен в свое дело и знает о проведении торжеств буквально всё! Работники агентства привыкли погружаться в мир каждого обратившегося к нам человека, поэтому создают нешаблонные церемонии, дарящие участникам огромный заряд положительной энергии, множество счастливых мгновений.

Миссия компании – избавить вас от изнуряющей подготовки к банкетам, приемам, вечеринкам, дать возможность во время их прохождения полноценно отдыхать, наслаждаться общением с друзьями, коллегами, родственниками.

Мы тщательно продумываем детали программы, максимально адаптируя ее под нужды и обстоятельства заказчика, размер выделенных финансов. Территория, на которой работает event-агентство: Москва, Московская область: Пушкино, Королев, Ивантеевка, Мытищи, другие близлежащие города и поселки. Однако географию деятельности фирмы этой местностью не ограничиваем – действуем на всей территории России. Обращайтесь!

Услуги по организации праздников и мероприятий под ключ

Услуги эвент агентства Москвы Fiesta ориентированы на частных и корпоративных лиц. Будучи event-агентством полного цикла, создаем мероприятия под ключ: подбираем подходящие места, осуществляем техническую поддержку, при необходимости привлекаем сторонних проверенных подрядчиков для решения организационных вопросов.

Организация корпоративных мероприятий

Создание и проведение бизнес-мероприятий требует особого подхода. Важную роль играет не только творческий настрой организаторов, но и понимание ниши рынка, в которой позиционируется компания заказчика. Event-агентство Студия праздника Фиеста разрабатывает проекты любого уровня сложности, выполняет их качественно, в соответствии с потребностями бизнеса клиента.

Event-агентство проводит корпоративные мероприятия разного масштаба и направленности:

  • Деловые: конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, презентации;
  • Корпоративные: юбилеи, вечеринки, профессиональные праздники;
  • Клиентские: встречи с партнерами, клиентами;
  • BTL акции: выставки, ярмарки, промо-акции;
  • Тимбилдинги любых форматов: спортивные игры, квесты, веревочный тимбилдинг, шерстяной тимбилдинг и пр.
  • MICE мероприятия: корпоративный туризм, поощрительные туры.

При необходимости разработаем качественный деловой контент. Для этого сотрудники эвент агентства Москвы Fiesta тщательно проанализируют ваш бизнес, сегмент, в котором он позиционируется. На основании полученных результатов предложат оптимальные способы решения текущих задач.

Организация и проведение частных праздников под ключ

Закажите в Студии праздника Fiesta ведение частных торжеств: вечеринок, дней рождения, детских и дружеских встреч, слетов одноклассников! Мы составим подходящую для каждого конкретного случая программу, учитывая ваши пожелания, объем выделяемого бюджета. Конкурсы, игры, подарки вовлекут участников праздничного шоу в центр веселья, не дадут никому скучать в стороне.

Семейные праздники: свадьбы, юбилеи, дни рождения, слеты родственников требуют внимания к каждой детали. Благодаря стараниям творческого коллектива event-агентства, торжества доставят присутствующим истинное удовольствие, подарят ощущение комфорта, обеспечат приятные воспоминания о событии на долгие годы. Организация праздников на все случаи по оригинальными сценариям с учетом вашей семейной истории и предпочтений.

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