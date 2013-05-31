Организация праздников и мероприятий – наше призвание

Event-агентство Студия праздника Fiesta появилась в 2006 году. За этот период мы организовали более 2500 праздников и мероприятий, снискали репутацию опытного, надежного партнера. Коллектив влюблен в свое дело и знает о проведении торжеств буквально всё! Работники агентства привыкли погружаться в мир каждого обратившегося к нам человека, поэтому создают нешаблонные церемонии, дарящие участникам огромный заряд положительной энергии, множество счастливых мгновений.

Миссия компании – избавить вас от изнуряющей подготовки к банкетам, приемам, вечеринкам, дать возможность во время их прохождения полноценно отдыхать, наслаждаться общением с друзьями, коллегами, родственниками.

Мы тщательно продумываем детали программы, максимально адаптируя ее под нужды и обстоятельства заказчика, размер выделенных финансов. Территория, на которой работает event-агентство: Москва, Московская область: Пушкино, Королев, Ивантеевка, Мытищи, другие близлежащие города и поселки. Однако географию деятельности фирмы этой местностью не ограничиваем – действуем на всей территории России. Обращайтесь!

Услуги по организации праздников и мероприятий под ключ

Услуги эвент агентства Москвы Fiesta ориентированы на частных и корпоративных лиц. Будучи event-агентством полного цикла, создаем мероприятия под ключ: подбираем подходящие места, осуществляем техническую поддержку, при необходимости привлекаем сторонних проверенных подрядчиков для решения организационных вопросов.

Организация корпоративных мероприятий

Создание и проведение бизнес-мероприятий требует особого подхода. Важную роль играет не только творческий настрой организаторов, но и понимание ниши рынка, в которой позиционируется компания заказчика. Event-агентство Студия праздника Фиеста разрабатывает проекты любого уровня сложности, выполняет их качественно, в соответствии с потребностями бизнеса клиента.

Event-агентство проводит корпоративные мероприятия разного масштаба и направленности:

Деловые: конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, презентации;

Корпоративные: юбилеи, вечеринки, профессиональные праздники;

Клиентские: встречи с партнерами, клиентами;

BTL акции: выставки, ярмарки, промо-акции;

Тимбилдинги любых форматов: спортивные игры, квесты, веревочный тимбилдинг, шерстяной тимбилдинг и пр.

MICE мероприятия: корпоративный туризм, поощрительные туры.

При необходимости разработаем качественный деловой контент. Для этого сотрудники эвент агентства Москвы Fiesta тщательно проанализируют ваш бизнес, сегмент, в котором он позиционируется. На основании полученных результатов предложат оптимальные способы решения текущих задач.

Организация и проведение частных праздников под ключ

Закажите в Студии праздника Fiesta ведение частных торжеств: вечеринок, дней рождения, детских и дружеских встреч, слетов одноклассников! Мы составим подходящую для каждого конкретного случая программу, учитывая ваши пожелания, объем выделяемого бюджета. Конкурсы, игры, подарки вовлекут участников праздничного шоу в центр веселья, не дадут никому скучать в стороне.

Семейные праздники: свадьбы, юбилеи, дни рождения, слеты родственников требуют внимания к каждой детали. Благодаря стараниям творческого коллектива event-агентства, торжества доставят присутствующим истинное удовольствие, подарят ощущение комфорта, обеспечат приятные воспоминания о событии на долгие годы. Организация праздников на все случаи по оригинальными сценариям с учетом вашей семейной истории и предпочтений.