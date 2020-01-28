Корпоративный КВИЗ

КВИЗ (от английского “викторина”) – это интеллектуально-развлекательная игра. Пришла к нам из Западной Европы, где давно является способом проведения семейного и корпоративного досуга. В Москве организацией корпоративов в формате КВИЗ занимается event-агентство Fiesta.

В викторине нужно отвечать на вопросы различного содержания в течение обозначенного времени. Ответы генерируются командой. “Ведь это “Что?Где?Когда?”, – скажете Вы. Действительно, это схожее с российской телепередачей состязание. Основное отличие в том, что КВИЗ носит легкий формат, развлекательный характер, уровень IQ здесь не имеет значения! Эрудиция, смекалка, логика, командное взаимодействие – основы успеха в викторине. Выброс эндорфинов гарантирован! Поэтому все чаще компании выбирают именно КВИЗ в качестве тимбилдинга или корпоратива.

Как тимбилдинг, викторина заряжает, приводит сотрудников в ресурсное состояние для достижения целей. Коллективная игра способствует сплочению, развитию доверительных отношений с помощью применения интеллекта, а не физической силы. Соревновательный дух, азарт и кураж зарядят сотрудников положительными эмоциями, позволят проявить лидерские качества и наладить коммуникацию, узнать друг друга вне работы.

Кроме того, преимуществом корпоративного КВИЗа является формат проведения. Сценарий включает раунды на логику, сообразительность, знания, развлекательного характера. Поэтому интересно будет всем участникам корпоратива!

Соревнуются одновременно несколько команд. Размещаются участники за отдельными игровыми столами. Количество команд может быть столько, сколько вмещает площадка. В каждой группе оптимально собрать 3-9 игроков. Если в вашей компании необходимо наладить внутренние коммуникации, возможно создавать команды из сотрудников разных отделов. Совместное решение игровых заданий в рамках организованного КВИЗа способствует командообразованию. Цели тимбилдинга достигаются.

Дополнительно создает настроение атмосферная визуализация. Каждое задание отображается на экране или сопровождается фото- и видеоматериалами, что помогает игрокам легче усвоить информацию.