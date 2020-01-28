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Корпоративный КВИЗ в Москве и Подмосковье

Корпоративный КВИЗ

КВИЗ (от английского “викторина”) – это интеллектуально-развлекательная игра. Пришла к нам из Западной Европы, где давно является способом проведения семейного и корпоративного досуга. В Москве организацией корпоративов в формате КВИЗ занимается event-агентство Fiesta.

В викторине нужно отвечать на вопросы различного содержания в течение обозначенного времени. Ответы генерируются командой. “Ведь это “Что?Где?Когда?”, – скажете Вы. Действительно, это схожее с российской телепередачей состязание. Основное отличие в том, что КВИЗ носит легкий формат, развлекательный характер, уровень IQ здесь не имеет значения! Эрудиция, смекалка, логика, командное взаимодействие – основы успеха в викторине. Выброс эндорфинов гарантирован! Поэтому все чаще компании выбирают именно КВИЗ в качестве тимбилдинга или корпоратива.

Как тимбилдинг, викторина заряжает, приводит сотрудников в ресурсное состояние для достижения целей. Коллективная игра способствует сплочению, развитию доверительных отношений с помощью применения интеллекта, а не физической силы. Соревновательный дух, азарт и кураж зарядят сотрудников положительными эмоциями, позволят проявить лидерские качества и наладить коммуникацию, узнать друг друга вне работы.

Кроме того, преимуществом корпоративного КВИЗа является формат проведения. Сценарий включает раунды на логику, сообразительность, знания, развлекательного характера. Поэтому интересно будет всем участникам корпоратива!

Соревнуются одновременно несколько команд. Размещаются участники за отдельными игровыми столами. Количество команд может быть столько, сколько вмещает площадка. В каждой группе оптимально собрать 3-9 игроков. Если в вашей компании необходимо наладить внутренние коммуникации, возможно создавать команды из сотрудников разных отделов. Совместное решение игровых заданий в рамках организованного КВИЗа способствует командообразованию. Цели тимбилдинга достигаются.

Дополнительно создает настроение атмосферная визуализация. Каждое задание отображается на экране или сопровождается фото- и видеоматериалами, что помогает игрокам легче усвоить информацию.

Корпоративный КВИЗ
Квиз Москва
Корпоративный КВИЗ Москва

Особенности проведения корпоративного КВИЗа

Аналогично Европе, в Москве КВИЗ организуют из 6-7 туров. Каждый тур именной и проводится по правилам, которые ведущий озвучивает в начале игрового блока. В каждом блоке чаще содержится по 5-12 заданий из разных областей. Встречаются вопросы с готовыми вариантами ответов, где останется только выбрать правильный. На некоторые вопросы нужно придумывать собственные ответы.

Вопросы не требуют энциклопедических знаний и приятно удивят вас многообразием тем: от устройства вселенной до способов заваривания чая. Игрокам предстоит вспомнить и сопоставить исторические события, эпизоды из жизни знаменитостей или киногероев, послушать и узнать известные музыкальные произведения, отрывки из литературных бестселлеров, разгадать анаграммы и головоломки.

Коллективы пишут свои ответы на игровых бланках, которые собирают организаторы и сдают в жюри. Подсчет голосов происходит в конце каждого блока. Если время еще осталось, можно вернуться к отложенным, более сложным заданиям блока и завершить. Предварительные итоги подсчитываются и озвучиваются в конце 3-го и 6-го туров, чтобы подстегнуть коллективы к борьбе за приз.

По запросу клиента, 7 раунд игры трансформируется в корпоративный. Мы с удовольствием внесем дополнения в программу, и посвятим блок непосредственно компании. Задания и вопросы разрабатываются на основе интересных фактов по теме мероприятия. Тематический раунд сделает игру особенной, ненавязчиво напомнит присутствующим о поводе совместного времяпровождения.

В среднем корпоративный тимбилдинг КВИЗ длится 2-3,5 часа. Дважды игра прерывается на музыкальную паузу. В финале проводится награждение победителей.

В поисках организации КВИЗа?

Для вашего корпоратива или тимбилдинга:
• Сформулируем основную идею и составим программу игры.
• Заложим в сценарий цели тимбилдинга.
• Подберем площадку.
• Организуем кейтеринг или фуршет.
• Проведем мероприятие!

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Стоимость организации КВИЗа

Цена на проведение корпоратива или тимбилдинга в формате КВИЗ в Москве зависит от количества участников и выбранной площадки. Получить полную смету мероприятия можно при обращении к нашему менеджеру по телефонам +7 (916) 453-49-43 или +7 (916) 453-49-23, а также по электронной почте event-fiesta@mail.ru

Нам доверяют организовывать мероприятия

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отзыв о студии праздника Fiesta
отзыв о студии праздника Fiesta
отзыв о студии праздника Fiesta
отзыв о студии праздника Fiesta
отзыв о студии праздника Fiesta
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Корпоративный КВИЗ

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Почему рекомендуют  Студию праздника Fiesta для организации и проведения КВИЗа:

  1. Успешный опыт организации более 1500 корпоративных мероприятий и тимбилдингов.
  2. Эксклюзивный проект, вобравшая в себя лучший опыт проведения корпоративов и современные тенденции в организации тимбилдинга.
  3. Программа универсальна, подходит для любой аудитории.
  4. Подготовим тематический блок на заданную тему корпоратива.
  5. Вариативность игр по сложности: для любителей “напрячь извилины” и желающих повеселиться.
  6. Использование профессионального реквизита для организации тимбилдинга.
  7. Возможность брендивания площадки и реквизита под игру в соответствии с брендбуком компании.

Почему КВИЗ идеален для тимбилдинга или корпоратива?

Командная викторина – идеальный вариант тимбилдинга. Если для вас важно провести корпоратив с пользой для коллектива и компании, выбирайте корпоративный КВИЗ!

Здесь участники учатся взаимодействовать друг с другом, договариваться, вместе двигаться к цели, проявляют скрытые способности и таланты, вместе радуются победам и просто получают удовольствие. Формат викторины подойдет под любой корпоратив или мероприятие как в крупной, так и в малой организации.

Игра интересна для людей всех возрастов и профессий. КВИЗ стирает иерархию, не дает преимущества игрокам. Будут вовлечены абсолютно все!
Удобство организации подобного тимбилдинга заключается в том, что проводится на любой площадке: в офисе, на природе, в ресторане. Декорации, реквизит и антураж можем оформить в соответствии с фирменной стилистикой вашей компании.

Расчет сметы корпоративного КВИЗА

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