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Картонный тимбилдинг в Москве и Подмосковье

Картонный тимбилдинг: особенности проведения

Картонный тимбилдинг – процесс, когда участники конструируют объекты с помощью картона, бумаги, ножниц, других подручных средств. Это может быть целый город или гигантская кукла-марионетка, гоночная машина, корпоративная пирамида или другие самодельные объекты. Проводится мероприятие в большом помещении или на улице.

Цель участников тимбилдинга — под контролем профессиональных «картонных» скульпторов, архитекторов создать объект коллективного творчества. Время для творчества ограничено. Командное мероприятие помогает сплотить коллектив, раскрыть творческие способности сотрудников.

Самодельные шедевры часто становятся офисным декором, которые отражают ценности бизнеса и коллектива. Тимбилдинг заказывают либо как отдельную игру, либо как дополнение к корпоративу. Программы могут быть коллективного или соревновательного характера.

Популярные программы

Вариантов картонного тимбилдинга много. Можно строить достопримечательности, города, космические корабли или воплощать свои новые идеи. Коллектив после таких неординарных корпоративов становится слаженной командой, которая умеет отдыхать и работать вместе. Уже готовы заказать игру? Оставьте заявку на сайте, мы свяжемся с вами для организации и проведения картонного тимбилдинга. Вы также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам  +7 (916) 453-49-43 или +7 (916) 453-49-23.

Летопись-компании-тимбилдинг-из-картона

Летопись компании

В этом тимбилдинге все работают над созданием истории компании, а также её классной презентацией. Наши художники вместе с участниками, определяют этапы развития компании, создают макеты картин-историй. Каждая команда работает над отдельным этапом. Писать историю вместе в новом творческом формате мега увлекательно.

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тимбилдинг Формула 1

Формула 1

Очень творческая программа, где создаётся реальная атмосфера гонок. Команды строят трассу с указателями, опасными поворотами, даже стоп-питом. Создают копии гоночных болидов. Затем проводят настоящие заезды на скорость. Здесь участники команды испытают драйв, азарт, чувство плеча, почувствуют себя конструкторами, гонщиками.

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картонный тимбилдинг Пирамида

Пирамида

Тимбилдинг заинтересует тех, кто готов построить гигантский корпоративный арт-объект. Кульминация игры — огромная пирамида, созданная несколькими командами из небольших пирамидок. Насколько конструкция будет гармонична, зависит от работы всей команды. Часто участники устанавливают пирамиду в офисе как символ командной работы.

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Марионетки

Участники создают большущую куклу-марионетку, которая должна “ожить”, исполнив танец. Мужчины в тимбилдинге отвечают за техническую часть. Женская часть команды украшает объект — создаёт одежду, аксессуары. Когда все части скрепляются, а куклой можно управлять с помощью рычагов, она начинает танцевать. Чем круче, слаженнее движения импровизированного танца, тем выше уровень доверия, понимания в коллективе.

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Город будущего

Мы предоставим заготовки для увлекательнейшего тимбилдинга — построения города. Участники игры смогут собственными руками построить картонный городок. И по-своему декорировать, разукрасить его. Как правило, участники делятся на группы, и отвечают за строительство своих объектов. Здесь создаются школы, детские сады, рестораны, магазинчики, деловые центры и полицейские участки.

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Гигантомания

Мы предоставим заготовки для увлекательнейшего тимбилдинга — построения города. Участники игры смогут собственными руками построить картонный городок. И по-своему декорировать, разукрасить его. Как правило, участники делятся на группы, и отвечают за строительство своих объектов. Здесь создаются школы, детские сады, рестораны, магазинчики, деловые центры и полицейские участки.

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Покорители Марса

С помощью наших «инопланетных» сотрудников участники тимбилдинга построят космическую станцию, а также цивилизацию на картонной планете. Каждая группа участников выполняет собственную миссию. Одни отвечают за конструкцию лунохода. Другие — за внешность марсиан. Третьи ищут ресурсы для жизни планеты. Слаженная работа команд поможет покорить Марс.

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Битва

В этом тимбидинге участники делятся на команды, чтобы строить укрепления — огромные крепости. Цель — захватить крепость “противника”. Организаторы проведут настоящий картонный мастер-класс по созданию касок, оружия, даже танков. Начнётся битва — фееричная картонная баталия. Тимбилдинг проходит зажигательно, не заставит скучать ни одного участника.

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картонный мастер-класс

Картонный мастер-класс

Этот формат подходит в качестве активности в рамках корпоративного события. Мастер-класс может носить тематический характер: наши дизайнеры и проектировщики могут разработать специальные макеты-прототипы продукции компании либо ее логотип, создать основу города, где каждый участник мероприятия может “посадить” свое дерево либо “построить” свой дом.

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Преимущества картонного тимбилдинга от Студии праздника Fiesta

  • Уникальная концепция. Сотрудники нашего агентства разрабатывают программы, идеи объектов с учётом фишек компании. Мы заранее обсуждаем уровень сложности, а также степень заготовок. Создаём необходимые чертежи сами или помогаем команде их разработать.
  • Полное обеспечение. Мы подготавливаем с запасом бумагу, картон, скотч, краски, ножницы, а также другие материалы и инструменты для работы.
  • Комплексное сопровождение. Формируем команду и контролируем работу аниматоров, ведущих, музыкантов, фотографов. Проводим картонные мастер-классы.
  • Оптимальная стоимость. Разработаем концепцию игры под ваш бюджет.
  • Грамотная поддержка. Вы можете рассчитывать на профессиональную поддержку с первой консультации до полного завершения тимбилдинга.
  • География деятельности. Мы работаем в Москве и Подмосковье (Королев, Одинцово, Пушкино, Мытищи, Ивантеевка и другие города). Также при необходимости готовы выезжать по России и зарубеж.

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