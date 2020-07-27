Картонный тимбилдинг в Москве и Подмосковье

Картонный тимбилдинг: особенности проведения

Картонный тимбилдинг – процесс, когда участники конструируют объекты с помощью картона, бумаги, ножниц, других подручных средств. Это может быть целый город или гигантская кукла-марионетка, гоночная машина, корпоративная пирамида или другие самодельные объекты. Проводится мероприятие в большом помещении или на улице.

Цель участников тимбилдинга — под контролем профессиональных «картонных» скульпторов, архитекторов создать объект коллективного творчества. Время для творчества ограничено. Командное мероприятие помогает сплотить коллектив, раскрыть творческие способности сотрудников.

Самодельные шедевры часто становятся офисным декором, которые отражают ценности бизнеса и коллектива. Тимбилдинг заказывают либо как отдельную игру, либо как дополнение к корпоративу. Программы могут быть коллективного или соревновательного характера.